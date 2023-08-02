«Уорриорз» избавились от молодого парня». Бывшая звезда НБА не оценил переход Криса Пола

«Голден Стэйт» действительно совершил ошибку? Не забыли при этом поднять вопрос веса Чета Холмгрена.

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 2 августа 2023 года от «Чемпионата».

«Я стараюсь работать над своим телом». Чет Холмгрен следит за собой — неплохой пример для Зайона Уильямсона

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен во время подкаста All The Smoke дал понять, что серьёзно подходит к вопросу набора веса и мышечной массы.

«Дело не только в том, чтобы просто иметь статус высокорослого игрока — в баскетболе происходит так много интересного. Нужно постоянно двигаться и делать так много разных вещей. Это не обязательно связано с набором веса. Я стараюсь работать над своим телом — становиться сильнее, подвижнее. И постепенно вес приходит, когда немного увеличиваешь мышечную массу и при этом взрослеешь. Мне не хотелось бы подходить к вопросу набора веса с неправильной стороны», — рассказал Холмгрен.

Чет Холмгрен Фото: Candice Ward/Getty Images

По словам 21-летнего баскетболиста, он продолжает слышать усмешки в свой адрес по поводу худощавого телосложения, несмотря на то что за последний год центровой набрал пять–шесть килограммов.

В минувшем розыгрыше Летней лиги НБА Холмгрен принял участие в четырёх матчах, набирая в среднем 16,5 очка, 9,8 подбора и 3,5 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 48,9, штрафных — 73,1.

Актуальный вес Холмгрена: Фото 21-летний Чет Холмгрен набрал 6 кг

Демаркус Казинс жёстко прошёлся по поводу перехода Криса Пола в «Голден Стэйт». Основной тезис — возраст Пола

Четырёхкратный участник Матча всех звёзд НБА Демаркус Казинс негативно оценил переход разыгрывающего Криса Пола в «Голден Стэйт Уорриорз» в результате обмена.

«Буду максимально честен с вами: я не особо понял обмен Криса Пола в «Уорриорз». Не думаю, что этот обмен пойдёт на пользу. Крис Пол — возрастной игрок. «Уорриорз» избавились от молодого парня (Джордана Пула. — Прим. «Чемпионата») ради стареющего ветерана. Я не умаляю ничего из того, что Крис Пол сделал за свою карьеру. Но не думаю, что этот переход — усиление для «Голден Стэйт Уорриорз», — заявил Казинс.

Крис Пол в сезоне-2022/2023 Фото: Harry How/Getty Images

В свою очередь, Казинс, проведший прошлый сезон в Пуэрто-Рико, выступал за «Голден Стэйт» на протяжении сезона-2018/2019 после тяжёлой травмы, где сыграл в 30 играх, набирая в среднем 16,3 очка и 8,2 подбора.

Последний раз на площадке НБА центровой появлялся в сезоне-2021/2022 — в составах «Денвер Наггетс» и «Милуоки Бакс». Сейчас Демаркусу 32 года, а через 11 дней ему исполнится 33.

Остальное. Пару упоминаний «Портленда», «Майами» и Дэмьена Лилларда, «Торонто» и «Хьюстон» активно готовятся к тренировочному лагерю

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Дариус Гарлэнд оценил перспективы своей команды. «Мы поняли, что такое плей-офф. Для многих из нас это был первый розыгрыш. В этом году мы можем подняться ещё на одну ступеньку и посмотреть, что будет дальше», — заявил Гарлэнд.

«Хьюстон Рокетс» достиг соглашения с лёгким форвардом Джошуа Обиси и атакующим защитником Джинатаном Уильямсом по поводу подписания контрактов по схеме Exhibit 10 — Spotrac и Hoopshype.

«Торонто Рэпторс» заключил с форвардом Муамаду Гуйе контракт по схеме Exhibit 10 — пресс-служба клуба.

Бывший игрок НБА Джош Смит признался, что намерен стать тренером в НБА — ClutchPoints.

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст подтвердил, что «Майами Хит» является единственной командой, которая всерьёз претендует на звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда — NBA Today.

Руководство «Бостон Селтикс» приняло решение отчислить форварда Джастина Шампани — Шэмс Чарания (The Athletic).

«Портленд Трэйл Блэйзерс» больше интересен новичок Хайме Хакес-младший, а не лёгкий форвард Никола Йович — Five Reasons Sports.

«Детройт Пистонс» договорился о продлении контракта с атакующим защитником Бадди Бейхаймом, выступавшим в сезоне-2022/2023 в рамках двустороннего соглашения — Дэйв Макменамин (ESPN).

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