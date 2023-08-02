«Мне понравилась каждая минута». Мэлоун рассказал, как Керр поздравил его с чемпионством

Наставник «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун рассказал о поздравлении со стороны главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра после победы его команды в сезоне-2022/23.

«Ко мне обращалось так много людей, которые говорили: «Эй, это тот самый Мо Мэлоун, которого я знаю». Я разговаривал по телефону со Стивом Керром. И Стив Керр, который выиграл сколько титулов, четыре? Он сказал: «Мне понравилась каждая минута. Молодец». Так что я ни о чем не жалею», — приводит слова Мэлоуна Clutch Points.

Майк тренирует команду из Колорадо с 2015 года. До этого он работал главным тренером в «Сакраменто», а также был ассистентом в «Нью-Йорк Никс», «Кливленд Кавальерс», «Нью-Орлеан Хорнетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Чемпионство сезона-2022/2023 стало первым для тренера, несмотря на то что он работает в лиге с 2001 года.

51-летний специалист никогда не получал награду «Тренер года», он лишь единожды попадал в тройку лучших по итогам голосования в 2019 году.