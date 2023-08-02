Ховард рассказал, в чём разница в работе между Леброном Джеймсом и Коби Брайантом
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Чемпион НБА 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард рассказал о разнице в работе между Леброном Джеймсом и Коби Брайантом.
«С Леброном вы шутите, прикалываетесь и хорошо проводите время… Коби ни с кем не трепался. Он мог даже не прийти в раздевалку, чтобы поговорить с командой, если был зол на игроков», — приводит слова Ховарда Clutch Points.
Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса. В той же катастрофе ушли из жизни пилот и восемь пассажиров, среди которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.
Ранее Ховард назвал команды, в которые был бы готов перейти в текущее межсезонье.
Ховард — о «Лейкерс»:
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