Ховард рассказал, в чём разница в работе между Леброном Джеймсом и Коби Брайантом

Чемпион НБА 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард рассказал о разнице в работе между Леброном Джеймсом и Коби Брайантом.

«С Леброном вы шутите, прикалываетесь и хорошо проводите время… Коби ни с кем не трепался. Он мог даже не прийти в раздевалку, чтобы поговорить с командой, если был зол на игроков», — приводит слова Ховарда Clutch Points.

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса. В той же катастрофе ушли из жизни пилот и восемь пассажиров, среди которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Ранее Ховард назвал команды, в которые был бы готов перейти в текущее межсезонье.