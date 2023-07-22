Дуайт Ховард сравнил «Лейкерс» с бывшей девушкой, связь с которой осталась

Чемпион НБА 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард назвал команды, в которые готов был бы перейти в текущее межсезонье.
«Пять команд, в которые я перешёл бы? Ладно, я назову «Майами Хит», также, очевидно, «Лос-Анджелес Лейкерс», «Голден Стэйт Уорриорз». «Сакраменто Кингз», но я бы сказал, что у них уже есть пара центровых, так что они, вероятно, не стали бы подписывать меня. Но я включу их в список. «Атланта Хоукс». Я из Атланты, так что вернулся бы домой.
Возвращение в «Лос-Анджелес Лейкерс»? Это был безумный период. Правда безумие, просто по какой-то причине мы подходим друг другу. Я не знаю, у тебя могла бы быть маленькая интрижка или что-то ещё, пока вы были вместе, и вы расстались. Ты попробовал общаться с другими девушками, но это просто какой-то тип связи, который знают все.
Вот как я отношусь к «Лейкерс». Чувак, просто у нас возникла эта связь. Я не знаю, но это должно сработать. Я действительно люблю «Лейкерс», чувак. Мы выиграли там чемпионат, и я хотел бы, чтобы у нас был шанс продолжить, потому что там была такая команда. У нас было всё, что нужно», — приводит слова Ховарда Complex.
В минувшем сезоне 37-летний Ховард выступал в составе «Тайвань Леопардс» в чемпионате Тайваня.
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