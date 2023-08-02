Инсайдер: ни одна команда в НБА не претендует на Лилларда всерьёз

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о том, что ни одна команда НБА на данный момент не претендует всерьёз на разыгрывающего Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда.
«Глядя на лигу и общаясь с руководителями и агентами, я не могу назвать ни одной команды, которая бы на данный момент всерьёз претендовала на Дэмьена Лилларда. Я считаю, что «Хит» — тоже не претендент», – сказал Уиндхорст.
Напомним, ранее стало известно, что Лиллард, проведший всю профессиональную карьеру в составе «Портленда», запросил обмен в другую команду. В качестве претендентов на игрока назывались «Майами Хит» и «Бостон Селтикс».
В прошедшем сезоне НБА Дэмьен принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.
- 2 августа 2023
-
17:26
-
16:51
-
16:46
-
16:02
-
15:58
-
15:38
-
15:02
-
14:41
-
14:17
-
13:52
-
12:59
-
12:47
-
11:54
-
10:54
-
10:47
-
10:38
-
10:33
-
10:26
-
09:52
-
09:46
-
08:48
-
08:06
-
07:53
-
07:04
-
06:55
-
06:53
-
06:51
-
06:14
-
05:57
-
05:31
- 1 августа 2023
-
23:42
-
22:34
-
21:22
-
21:17
-
21:11