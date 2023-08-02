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Инсайдер: ни одна команда в НБА не претендует на Лилларда всерьёз

Инсайдер: ни одна команда в НБА не претендует на Лилларда всерьёз
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Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о том, что ни одна команда НБА на данный момент не претендует всерьёз на разыгрывающего Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда.

«Глядя на лигу и общаясь с руководителями и агентами, я не могу назвать ни одной команды, которая бы на данный момент всерьёз претендовала на Дэмьена Лилларда. Я считаю, что «Хит» — тоже не претендент», – сказал Уиндхорст.

Напомним, ранее стало известно, что Лиллард, проведший всю профессиональную карьеру в составе «Портленда», запросил обмен в другую команду. В качестве претендентов на игрока назывались «Майами Хит» и «Бостон Селтикс».

В прошедшем сезоне НБА Дэмьен принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

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