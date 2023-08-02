Эй Смит: если у кого-то и есть причины на время отойти от баскетбола, то это Грайнер

Известный эксперт Стивен Эй Смит поддержал американскую баскетболистку «Финикс Меркьюри» Бриттни Грайнер, которая приостановила профессиональную карьеру из-за проблем с психическим здоровьем.

«Прежде всего хочу пожелать тебе всего наилучшего, Бриттни. Если хоть у кого-нибудь вообще есть совершенно логичная причина на время отойти от баскетбола, чтобы заняться своим психическим здоровьем, так это у Бриттни Грайнер, учитывая всё, что она пережила.

Она находилась в заключении в тюрьме. Меня не интересует, какая на то была причина. Как бы там ни было, она была политическим инструментом, который использовали Владимир Путин и российское правительство», — сказал Эй Смит в своём подкасте.

Ранее Грайнер признавалась, что испытывает психологические проблемы после возвращения из России.