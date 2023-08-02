Никола Йокич провёл время на ипподроме со своими лошадьми. Фото

Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич провёл время со своими лошадьми. Напомним, лошади и скачки являются хобби чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации.
Обозреватель Харрисон Уинд на своей странице в «Твиттере» опубликовал фото с ипподрома, на которых запечатлён Никола Йокич, проводящий время с лошадьми.
Фото: https://twitter.com/HarrisonWind/status/1686797255964336128/photo/1
Фото: https://twitter.com/HarrisonWind/status/1686441387112488960/photo/1
Напомним, Никола Йокич был признан MVP финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2023 года. «Денвер Наггетс» завоевал свой первый титул в истории, обыграв в финале «Майами Хит». В плей-офф сербский баскетболист набирал 30 очков, 13,5 подбора и 9,5 передачи в среднем за матч.
Йокич стал первым игроком в истории лиги, который завершил плей-офф лидером и по очкам, и по подборам, и по передачам.
Ранее стало известно, что Йокич не поможет сборной Сербии на чемпионате мира — 2023.
- 2 августа 2023
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