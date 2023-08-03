Чет Холмгрен отказался сравнивать между собой Джордана, Леброна и Коби

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен отказался сравнивать между собой легендарных игроков Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана, Коби Брайанта и Леброна Джеймса.

«Кто из тройки Джордан, Леброн, Коби был лучшим? Первый, второй, третий… Каждый из них так много сделал для развития этой игры, что я чувствую, что пытаться ранжировать их — будет признаком неуважения. То, что вы спорите об этом, уже является огромным комплиментом для каждого из них», — сказал Холмгрен в подкасте All The Smoke.

Напомним, Холмгрен был выбран «Оклахомой» под вторым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2022 года. Баскетболист пропустил весь минувший сезон из-за травмы стопы, полученной во время предсезонной подготовки.