Терри Портер, чей 30-й номер выведен из обращения «Портлендом», высказался о Лилларде

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), двукратный участник Матча всех звёзд Терри Портер прокомментировал вероятный переход звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда в «Майами Хит» в результате обмена.

«Понятия не имею, будет ли «Майами» тем местом, где в итоге окажется Дэмьен Лиллард. Не знаю, достаточно ли активов у «Майами», чтобы осуществить эту сделку», — заявил Портер в эфире SiriusXM NBA Radio.

Напомним, ранее стало известно, что Лиллард, проведший всю профессиональную карьеру в составе «Портленда», запросил обмен в другую команду. В качестве претендентов на игрока назывались «Майами Хит» и «Бостон Селтикс».

В прошедшем сезоне НБА Дэмьен принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.