Дайана Таурази высказалась о том, что может стать первой в WNBA, кто набрал 10 000 очков

Известная американская баскетболистка Дайана Таурази ответила на вопрос по поводу достижения, которое ей в скором времени должно покориться в WNBA (Женской национальной баскетбольной ассоциации). Таурази осталось набрать 18 очков, чтобы стать первым игроком WNBA, набравшим 10 000 очков.

«Я действительно не думаю о цифрах. И вправду не думаю. Я всегда говорила, что играю в баскетбол только потому, что люблю это делать», — приводит слова Таурази Washington Times.

Напомним, Таурази за время карьеры выступала в России, где поиграла в трёх командах: в московском «Динамо», «Спарте энд К» и УГМК. Она является трёхкратной чемпионкой WNBA (2007, 2009, 2014).

Представление Грайнер перед Матчем всех звёзд женской НБА: