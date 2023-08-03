Дайана Таурази высказалась о том, что может стать первой в WNBA, кто набрал 10 000 очков
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Известная американская баскетболистка Дайана Таурази ответила на вопрос по поводу достижения, которое ей в скором времени должно покориться в WNBA (Женской национальной баскетбольной ассоциации). Таурази осталось набрать 18 очков, чтобы стать первым игроком WNBA, набравшим 10 000 очков.
«Я действительно не думаю о цифрах. И вправду не думаю. Я всегда говорила, что играю в баскетбол только потому, что люблю это делать», — приводит слова Таурази Washington Times.
Напомним, Таурази за время карьеры выступала в России, где поиграла в трёх командах: в московском «Динамо», «Спарте энд К» и УГМК. Она является трёхкратной чемпионкой WNBA (2007, 2009, 2014).
Представление Грайнер перед Матчем всех звёзд женской НБА:
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