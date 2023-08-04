Евролига расследует слова украинского судьи о попытке подкупа в матче с УНИКС – «Монако»

В Евролиге выступили с заявлением по поводу слов украинского арбитра Николай Амбросов, который обвинил коллег в попытке дать ему взятку накануне финала Еврокубка-2021 между УНИКСом и «Монако».

«Стандарты добросовестности всех судей Баскетбольной Евролиги основаны на строгом следовании моральным и этическим принципам и ценностям. Баскетбольная Евролига следует очень строгому протоколу мониторинга, чтобы гарантировать, что все игры обслуживаются в неоспоримой среде Fair Play, придерживаясь политики нулевой терпимости к взяточничеству и коррупции.

Баскетбольная Евролига начнёт внутреннее расследование для выяснения содержания заявлений украинского арбитра Николая Амбросова.

После завершения внутреннего расследования Евролига публично обнародует его результаты. Если будут обнаружены какие-либо доказательства сказанному, Евролига применит все необходимые меры или санкции к любому лицу, которое могло быть замешано», — говорится в заявлении на официальном сайте Евролиги.

Ранее сообщалось, что Амбросову, за несколько дней до игры предложили € 10 тыс. за то, чтобы он дал свисток в пользу УНИКСа.