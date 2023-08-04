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Кайри Ирвинг: Уэстбрук произвёл революцию в баскетболе

Кайри Ирвинг: Уэстбрук произвёл революцию в баскетболе
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг высказался разыгрывающем «Лос-Анджелес Клипперс» Расселле Уэстбруке.

«Давайте не будем притворяться, что этот чувак не произвёл революцию в игре и не вдохновил всех нас», — написал Ирвинг в социальной сети.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Расселл в среднем набирал 15,9 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 7,5 результативной передачи. В сезоне-2021/2022 Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности.

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Многие эксперты высказывали мнение, что именно разыгрывающий во многом был виноват в провальном выступлении «озёрников» в прошлом сезоне.

Ранее Уэстбрук присоединился к американскому консорциуму 49ers Enterprises, который в июне приобрёл контрольный пакет акций футбольного клуба «Лидс Юнайтед», покинувшего английскую Премьер-лигу по итогам минувшего сезона.

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