Зачем «Лейкерс» в 2020-м решили от всех избавиться после чемпионства? Дуайт Ховард вещает

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 4 августа 2023 года от «Чемпионата».
- Дуайт Ховард также считает, что обновление позиции центрового «Лейкерс» — это одна из причин, почему «озёрники» не смогли защитить чемпионский титул в сезоне-2020/2021
- Остальное. «Филадельфия» намерена сохранить Монтрезла Харрелла, несмотря на его тяжёлую травму, в «Мемфисе» ожидают скорое возвращение Десмонда Бэйна
Дуайт Ховард также считает, что обновление позиции центрового «Лейкерс» — это одна из причин, почему «озёрники» не смогли защитить чемпионский титул в сезоне-2020/2021
Восьмикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард рассказал, почему клуб из Калифорнии принял решение не сохранять тот самый чемпионский состав.
«Почему в «Лейкерс» решили нас не возвращать? Всё очень просто — мы только что стали чемпионами НБА… Они сумели приобрести Марка Газоля и Монтрезла Харрелла. Они таким образом дали понять, что улучшили и омолодили как минимум позицию центрового», — рассказал Ховард.
Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Тем не менее «озёрники» в следующем сезоне испытывали трудности при попытке защитить свой чемпионский статус. В частности, звёздный бигмен Энтони Дэвис постоянно получал травмы (что-то изменилось после этого?), а состав и вовсе был переукомплектован. Оно и понятно: если сохранять такой состав, тут же встанут возрастной и финансовый вопросы.
Так или иначе, «Лейкерс» одержали лишь 42 победы при 30 поражениях, заняв итоговое седьмое место в Западной конференции. Примечательно, что тогда оппоненты в играх с «Лос-Анджелесом» набирали в среднем 106,8 очка — это второй худший показатель регулярного чемпионата среди всех команд.
В плей-офф — 2021 «озёрники» уступили будущим финалистам в лице «Финикс Санз» в первом раунде со счётом 2-4. «Финикс», в свою очередь, проиграл финальную серию «Милуоки Бакс» Майка Буденхольцера с аналогичным счётом — 2-4.
Остальное. «Филадельфия» намерена сохранить Монтрезла Харрелла, несмотря на его тяжёлую травму, в «Мемфисе» ожидают скорое возвращение Десмонда Бэйна
- Тяжёлый форвард Пи Джей Вашингтон и «Шарлотт Хорнетс» продолжают вести переговоры по поводу продления контракта, однако без какого-либо прогресса — Charlotte Observer.
- «Бруклин Нетс» заключил с форвардом Трендоном Уотфордом негарантированный однолетний контракт — Эдриан Войнаровски (ESPN).
- В Ванкувере и Монреале пройдут ряд предсезонных матчей «Торонто Рэпторс» в октябре — пресс-служба НБА.
- «Нью-Йорк Никс» договорился с атакующим защитником Обадия Ноэлем и центровым Дмитрием Скапинцевым о контрактах по схеме Exhibit 10 — пресс-служба клуба.
- «Даллас Маверикс» и атакующий защитник Декстер Деннис достигли соглашения по поводу подписания контракта по схеме Exhibit 10 — MavsDraft.com.
- Атакующий защитник «Мемфис Гриззлиз» Десмонд Бэйн, перенесший в мае операцию по поводу перелома большого пальца правой ноги, как ожидается, будет готов к началу тренировочного лагеря команды — Дрю Хилл (Daily Memphian).
- Атакующий защитник Святослав Михайлюк, принявший решение продолжить карьеру в греческом «Панатинаикосе», получал предложение от «Бостон Селтикс» — Джош Каралис (BostonSportsJournal).
- «Шарлотт Хорнетс» принял решение прекратить сотрудничество с лёгким форвардом Ксавьером Снидом — пресс-служба клуба.
- Руководство «Филадельфии Сиксерс» не планирует избавляться от центрового Монтрезла Харрелла, у которого на днях диагностировали разрыв передней крестообразной связки и мениска — Philadelphia Inquirer.
- Центровой «Юты Джаз» Уокер Кесслер в нынешнем межсезонье поправился на шесть–семь кг — The Athletic.
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