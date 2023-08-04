Есть как минимум несколько факторов.

Зачем «Лейкерс» в 2020-м решили от всех избавиться после чемпионства? Дуайт Ховард вещает

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 4 августа 2023 года от «Чемпионата».

Дуайт Ховард также считает, что обновление позиции центрового «Лейкерс» — это одна из причин, почему «озёрники» не смогли защитить чемпионский титул в сезоне-2020/2021

Восьмикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард рассказал, почему клуб из Калифорнии принял решение не сохранять тот самый чемпионский состав.

«Почему в «Лейкерс» решили нас не возвращать? Всё очень просто — мы только что стали чемпионами НБА… Они сумели приобрести Марка Газоля и Монтрезла Харрелла. Они таким образом дали понять, что улучшили и омолодили как минимум позицию центрового», — рассказал Ховард.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Тем не менее «озёрники» в следующем сезоне испытывали трудности при попытке защитить свой чемпионский статус. В частности, звёздный бигмен Энтони Дэвис постоянно получал травмы (что-то изменилось после этого?), а состав и вовсе был переукомплектован. Оно и понятно: если сохранять такой состав, тут же встанут возрастной и финансовый вопросы.

Так или иначе, «Лейкерс» одержали лишь 42 победы при 30 поражениях, заняв итоговое седьмое место в Западной конференции. Примечательно, что тогда оппоненты в играх с «Лос-Анджелесом» набирали в среднем 106,8 очка — это второй худший показатель регулярного чемпионата среди всех команд.

В плей-офф — 2021 «озёрники» уступили будущим финалистам в лице «Финикс Санз» в первом раунде со счётом 2-4. «Финикс», в свою очередь, проиграл финальную серию «Милуоки Бакс» Майка Буденхольцера с аналогичным счётом — 2-4.

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