Д'Анджело Расселл: Остин Ривз никогда не взволнован

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл высказался о своём одноклубнике Остине Ривзе.
«У него своя игра. Я видел его поведение, и он был таким, как будто он никогда не был взволнован. Он действует по принципу «да, я могу это сделать — я так построен», — сказал Рассел в эпизоде подкаста Pat Bev от Barstool Sports.
Ранее инсайдер The Athletic Йован Буха сообщал, что «Лейкерс» направили Ривзу предложение на четыре года стоимостью $ 52 млн. Таким образом, игрок прошёл путь от двустороннего соглашения до максимально возможного для «Лейкерс» контракта. В сезоне-2022/2023 Остин Ривз набирал 13,0 очка, 3,0 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.
«Лос-Анджелес Лейкерс» в минувшем сезоне занял седьмое место в Западной конференции, приняв участие в плей-ин и дойдя до финала конференции, а там уступив «Денвер Наггетс» со счётом 0-4.
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