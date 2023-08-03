Д'Анджело Расселл: для нового состава «Лейкерс» только небо может стать пределом

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл высказался по поводу обновлённого состава своей команды.

«У нас много сильных игроков. Каждый должен быть сосредоточен на том, чтобы давать каждый вечер команде то, что ей нужно для победы. В одной игре от тебя может потребоваться набрать много очков, в другой — сделать восемь передач, в третьей — просто отдать пас Остину Ривзу, чтобы он забил.

Это и есть ключ к победе, это правильный менталитет. Тренер может выпустить на площадку любую пятёрку, и она сделает всё, что от неё потребуется. Если мы будем стремиться к этому, то только небо будет пределом для нас», — сказал Расселл в подкасте у Патрика Беверли.

В прошедшем сезоне «Лейкерс» играли с «Наггетс» в финале Западной конференции. «Озёрники» не смогли выиграть ни одной игры у команды из Колорадо, уступив в серии со счётом 0-4.