Главный тренер сборной США Стив Керр обратился к игрокам, готовящимся к ЧМ-2023
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Наставник «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США Стив Керр во время тренировочного лагеря в Лас-Вегасе обратился к американским баскетболистам. В настоящий момент национальная команда США продолжает подготовку к чемпионату мира 2023 года.
«Мы собираемся дать вам всё, что у нас есть, а вы, ребята, дадите нам всё, что есть у вас», — сказал Керр во время собрания с игроками.
Чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.
Стив Керр прокомментировал 50-очковое выступление Стефена Карри:
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