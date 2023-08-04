Главный тренер сборной США Стив Керр обратился к игрокам, готовящимся к ЧМ-2023

Наставник «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США Стив Керр во время тренировочного лагеря в Лас-Вегасе обратился к американским баскетболистам. В настоящий момент национальная команда США продолжает подготовку к чемпионату мира 2023 года.

«Мы собираемся дать вам всё, что у нас есть, а вы, ребята, дадите нам всё, что есть у вас», — сказал Керр во время собрания с игроками.

Чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.

Стив Керр прокомментировал 50-очковое выступление Стефена Карри: