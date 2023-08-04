Стив Керр назвал одну из главных особенностей Криса Пола

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о новоиспечённом игроке команды Крисе Поле.
«Одна из вещей, которые мне нравятся в Крисе, это то, что он контролирует игры, и я сказал ему, что нам иногда понадобится его эта способность контролировать игру для нас», – приводит слова Керра NBA Today.
Напомним, «Вашингтон Уизардс» и «Голден Стэйт Уорриорз» провели обмен, в результате которого звёздный разыгрывающий Крис Пол отправился в «Уорриорз», а столичная команда получила защитника Джордана Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м.
В минувшем сезоне НБА Пол принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 13,7 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 8,7 передачи.
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