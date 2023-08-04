Джарен Джексон прокомментировал первую тренировку со сборной США перед чемпионатом мира
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Форвард «Мемфис Гриззлиз» Джарен Джексон-младший поделился впечатлениями от первой тренировки со сборной США в рамках подготовки к чемпионату мира — 2023.
«Я в форме, я готов поехать туда, готов помочь команде завоевать золотые медали. Не могу дождаться начала чемпионата. Это единственное, что меня волнует прямо сейчас, а потом я вернусь к тренировкам», — сказал Джексон в видео, опубликованном в аккаунте «Мемфис Гриззлиз» в «Твиттере».
Сборная США на групповом этапе встретится с командами Греции, Иордании и Новой Зеландии.
Напомним, чемпионат мира по баскетболу пройдёт с 25 августа по 10 сентября сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.
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