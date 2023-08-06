«Моя семья сошла с ума от радости». Карри вспомнил выигрыш единогласного MVP в 2016 году
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился воспоминаниями от выигрыша награды MVP в 2016 году. Голосующие впервые в истории единогласно присудили награду MVP.
«2016-й — нереальный год. Мы установили рекорд по количеству побед в регулярном сезоне, опередив легендарный «Чикаго Буллз», но потом уступили в финале, ведя 3-1 в серии с «Кливленд Кавальерс».
Я стал первым единогласным MVP в истории лиги. Это абсолютно потрясающее достижение, учитывая, сколько великих игроков было до меня. Я прекрасно помню место, где узнал об этом — сидел у телевизора в моём доме. В итоге вся моя семья сошла с ума от радости. Особенный момент для меня и моей карьеры», — рассказал Карри в эфире шоу на канале Wired.
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