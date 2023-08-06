Видео: Стефен Карри работает над трёхочковым броском после основной тренировки

В сети расходится видео, на котором звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в своём тренировочном лагере завершает сессию интересными бросковыми упражнениями. Стеф перемещается по всей площадке, получает мяч и совершает дальние броски.

Следующий сезон станет для Карри уже 15-м в НБА. Всю свою профессиональную карьеру 35-летний игрок провёл в составе «Голден Стэйт». Карри — четырёхкратный чемпион мира, он также дважды признавался самым ценным игроком чемпионата. В 2022 году он стал MVP финала НБА.

В прошлом сезоне Карри принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 29,4 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 6,3 результативной передачи.