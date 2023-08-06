Лукич рассказал, какая атмосфера царит в сборной России

Главный тренер мужской сборной России Зоран Лукич высказался по поводу атмосферы в команде в преддверии матчей с национальной командой Ирана.

«Атмосфера в сборной хорошая — какой и должна быть. Мы здесь находимся по собственному желанию, по чувству души, поэтому эмоции только позитивные. С физической точки зрения мы стараемся максимально хорошо подготовить игроков для этих матчей после летней паузы. При этом обходимся без неожиданных травм, чтобы после этих сборов ребята продолжили тренировочный процесс и подготовку к чемпионату Единой Лиги ВТБ. Могу сказать, игроки вернутся в свои команды в неплохом состоянии», — приводит слова Лукича официальный сайт РФБ.

Первый матч со сборной Ирана состоится уже завтра, 7 августа, и начнётся в 17:00 по мск. Второй матч состоится 9 августа в то же время.