Майкл Джордан стал уделять больше времени команде в NASCAR после продажи «Шарлотт»

Прославленный игрок НБА Майкл Джордан стал больше времени уделять команде в NASCAR после продажи пакета акций клуба «Шарлотт Хорнетс». Об этом рассказал пилот и совладелец Joe Gibbs Racing Денни Хэмлин.
«Конечно, он участвует в большем количестве встреч. Теперь он хочет присутствовать на каждой встрече. Я думаю: «О боже, это может быть интересно». Так что да, у него появилось больше времени, и, возможно, он будет больше использовать его в гоночной команде.
«Шарлотт»? Это были хорошие партнёрские отношения для меня, и я использовал их во многих действительно хороших целях, чтобы помочь развлечь сотрудников, спонсоров или что-то ещё. И, конечно же, мой контракт с брендом Jordan, который я заключаю уже более десяти лет, принёс мне дивиденды», — приводит слова Хэмлина The Spun.
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