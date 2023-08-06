Остин Риверс назвал игрока, который может стать лучшим бомбардиром в этом сезоне

Защитник Остин Риверс высказал мнение о том, что звёздный атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс станет лучшим бомбардиром в этом сезоне НБА.

«Энтони Эдвардс будет лидером по набору очков в этом сезоне», — сказал Риверс во время выступления в Летней лиге на канале NBA Today.

Напомним, 3 июля стало известно, что Эдвардс достиг пятилетнего соглашения с «Миннесотой» с общей выплатой игроку вплоть до $ 260 млн. Контракт рассчитан на пять лет. В минувшем сезоне НБА Энтони принял участие в 86 играх, в среднем набирая 24,8 очка, делая 5,8 подбора и отдавая 4,5 передачи.

Риверс на данный момент является свободным агентом. Минувший сезон игрок провёл в «Миннесоте Тимбервулвз». Эта команда стала седьмой в карьере Остина. Ранее защитник выступал за такие клубы, как «Нью-Орлеан Пеликанс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Вашингтон Уизардс», «Хьюстон Рокетс», «Нью-Йорк Никс» и «Денвер Наггетс».