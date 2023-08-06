Лукич рассказал, будут ли изменения в составе сборной России в матчах с Ираном

Главный тренер мужской сборной России Зоран Лукич высказался по поводу изменений в команде в преддверии товарищеских встреч с национальной командой Ирана.

«Тактика будет примерно такой же. Добавим несколько новых моментов. Состав не поменялся. Появился всего один игрок — Андрей Мартюк. Постараемся скорректировать те моменты, которые у нас были с Беларусью. И вот эти игры с Ираном — возможность посмотреть насколько быстро мы способны к подобного рода работе над ошибками», — сказал Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

Первый матч со сборной Ирана состоится уже завтра, 7 августа, и начнётся в 17:00 мск. Второй матч состоится 9 августа в то же время.