Лукич рассказал, будут ли изменения в составе сборной России в матчах с Ираном
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Главный тренер мужской сборной России Зоран Лукич высказался по поводу изменений в команде в преддверии товарищеских встреч с национальной командой Ирана.
«Тактика будет примерно такой же. Добавим несколько новых моментов. Состав не поменялся. Появился всего один игрок — Андрей Мартюк. Постараемся скорректировать те моменты, которые у нас были с Беларусью. И вот эти игры с Ираном — возможность посмотреть насколько быстро мы способны к подобного рода работе над ошибками», — сказал Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
Первый матч со сборной Ирана состоится уже завтра, 7 августа, и начнётся в 17:00 мск. Второй матч состоится 9 августа в то же время.
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