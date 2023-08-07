Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Я ненавидел баскетбол». Айверсон рассказал, что он собирался стать футболистом

«Я ненавидел баскетбол». Айверсон рассказал, что он собирался стать футболистом
Комментарии

Звёздный экс-баскетболист НБА Аллен Айверсон рассказал, что в детстве он собирался стать футболистом, однако мама отправила его на баскетбол.

«Я ненавидел баскетбол. Я считал его слишком мягкой игрой. Я всегда был футболистом. Однажды мама сказала: «Ты пойдёшь на тренировку по баскетболу». Я ответил: «Играть в баскетбол — это мягко». Я благодарен своей маме. Если бы она не сказала мне в тот день, что я иду на баскетбольную тренировку, я бы никогда не стал играть», — приводит слова Айверсона Fadeaway World.

Ранее Айверсон высказался по поводу эпизода, произошедшего в плей-офф НБА 2001 года, когда он, выступая за «Филадельфию Сиксерс», перешагнул через защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Тайрона Лю.

Материалы по теме
Видео
«Не знаю, как мне это пришло в голову». Айверсон — о знаменитом перешагивании через Лю
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023