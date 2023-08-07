«Я ненавидел баскетбол». Айверсон рассказал, что он собирался стать футболистом

Звёздный экс-баскетболист НБА Аллен Айверсон рассказал, что в детстве он собирался стать футболистом, однако мама отправила его на баскетбол.

«Я ненавидел баскетбол. Я считал его слишком мягкой игрой. Я всегда был футболистом. Однажды мама сказала: «Ты пойдёшь на тренировку по баскетболу». Я ответил: «Играть в баскетбол — это мягко». Я благодарен своей маме. Если бы она не сказала мне в тот день, что я иду на баскетбольную тренировку, я бы никогда не стал играть», — приводит слова Айверсона Fadeaway World.

Ранее Айверсон высказался по поводу эпизода, произошедшего в плей-офф НБА 2001 года, когда он, выступая за «Филадельфию Сиксерс», перешагнул через защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Тайрона Лю.