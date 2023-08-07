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Томпсон – о переходе Пола в «Голден Стэйт»: это один из величайших игроков всех времён

Томпсон – о переходе Пола в «Голден Стэйт»: это один из величайших игроков всех времён
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Атакующий защитник, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон высказался по поводу перехода разыгрывающего Криса Пола в команду.

«Нам повезло. Это один из величайших игроков всех времён… Он поднимал каждую франшизу, за которую брался… Этот переход облегчит мне игру. Он победитель», — сказал Томпсон на подкасте.

Напомним, «Вашингтон Уизардс» и «Голден Стэйт Уорриорз» провели обмен, в результате которого звёздный разыгрывающий Крис Пол отправился в «Уорриорз», а столичная команда получила защитника Джордана Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м.

В минувшем сезоне НБА Пол принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 13,7 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 8,7 передачи.

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