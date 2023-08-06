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Крис Пол выступил перед молодыми баскетболистами во время тренировочного лагеря

Крис Пол выступил перед молодыми баскетболистами во время тренировочного лагеря
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол выступил с мотивационной речью перед молодыми баскетболистами во время собственного тренировочного лагеря, помогающего игрокам задней линии.

«Вы же все защитники и разыгрывающие, да? Почему же вы не общаетесь с друг другом, я вас не слышу. Лучшей защитной командой, против которой я играл, была «Бостон Селтикс» 2008 года, они общались без остановки на протяжении всей игры.

Пока вы находитесь на площадке, вы не должны смущаться. Если ты действительно увлечён этой игрой, то тебе должно быть наплевать на то, что подумают другие.

Когда вы защищаетесь, вы должны общаться с партнёрами, все должны знать, что вы всегда готовы помочь другому игроку», — заявил Пол во время тренировочного лагеря.

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