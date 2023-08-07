Мэнн раскрыл, как сотрудники «Крипто.ком Арены» относятся к игрокам «Лейкерс» и «Клипперс»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Теренс Мэнн высказался о совместном использовании «Крипто.ком Арены» вместе с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Мы делим там пространство, но это как-то странно. Я говорил, мы пойдём в тренажёрный зал, но трогать какие-то вещи Леброна не будем. Мы его дрянь не трогаем. Да, [наш] лого исчез», — сказал Мэнн в подкасте Пола Джорджа.

Отметим, что в скором времени у «Клипперс» будет свой стадион. Арена стоимостью $ 1,2 млрд будет вмещать 18 000 болельщиков, а открытие запланировано на сезон-2024/2025.

Леброн тренируется перед началом 21-го сезона в НБА:

Ранее Мэнн высказал мнение, что форвард «Чикаго Буллз» Демар Дерозан является игроком, против которого сложнее всего защищаться.