Мэнн раскрыл, как сотрудники «Крипто.ком Арены» относятся к игрокам «Лейкерс» и «Клипперс»
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Теренс Мэнн высказался о совместном использовании «Крипто.ком Арены» вместе с «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Мы делим там пространство, но это как-то странно. Я говорил, мы пойдём в тренажёрный зал, но трогать какие-то вещи Леброна не будем. Мы его дрянь не трогаем. Да, [наш] лого исчез», — сказал Мэнн в подкасте Пола Джорджа.
Отметим, что в скором времени у «Клипперс» будет свой стадион. Арена стоимостью $ 1,2 млрд будет вмещать 18 000 болельщиков, а открытие запланировано на сезон-2024/2025.
Леброн тренируется перед началом 21-го сезона в НБА:
Ранее Мэнн высказал мнение, что форвард «Чикаго Буллз» Демар Дерозан является игроком, против которого сложнее всего защищаться.
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