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Теренс Мэнн назвал игрока, против которого сложнее всего защищаться

Теренс Мэнн назвал игрока, против которого сложнее всего защищаться
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Теренс Мэнн назвал форварда «Чикаго Буллз» Демара Дерозана игроком, против которого сложнее всего защищаться.

«Есть немало баскетболистов, против которых тяжело играть в защите — например, Джимми Батлер, который умеет практически всё. Луку Дончича также можно внести в этот список. Но на первое место я бы поставил Демара Дерозана.

Демар, наверное, мой самый сложный соперник. Не могу назвать никого другого, с кем у меня были бы подобные проблемы. Я имею в виду, что когда ты молодой игрок и молодой защитник, тебе хочется играть и проявлять себя, а он пользуется этим. В мои первые пару сезонов он ловил меня на финтах, на дриблинге. Его работа ног заставляла меня терять позицию, а когда я терял её, он знал, что я буду фолить на нём. Так что если бы я тогда провёл целый матч, я бы удалился за перебор фолов, защищаясь против него. Но сейчас я знаю, что делать.

Дерозан однажды набрал через меня 40 очков. Это определённо был мой момент «Добро пожаловать в НБА». Итак, из всех парней в НБА я должен уважать Демара Дерозана, потому что он был первым, кто показал мне уровень, на котором я должен играть в этой лиге. Это то, что я никогда не забуду», — сказал Мэнн в подкасте Пола Джорджа.

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