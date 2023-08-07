Крис Пол встретился со Стивом Керром во время тренировочного лагеря сборной США
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол во время тренировочного лагеря сборной США встретился со Стивом Керром. Керр является главным тренером «Голден Стэйт» и американской сборной.
Крис Пол встретился со Стивом Керром во время тренировочного лагеря сборной США:
Напомним, в минувшем сезоне НБА, выступая за «Финикс Санз», Пол принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 13,7 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 8,7 передачи. Перешёл в «Уорриорз» после обмена, в результате которого звёздный разыгрывающий Крис Пол отправился в «Уорриорз», а «Вашингтон Уизардс» получил защитника Джордана Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м.
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