Айзея Томас и Майкл Портер сыграли в любительской лиге. Видео

Двукратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Айзея Томас принял участие в ежегодном баскетбольном турнире Zeke-End в колледже его родного города Такомы. Вместе с Томасом участие в соревнованиях принял лёгкий форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер-младший. Собранные на турнире средства пойдут на благотворительность.

Айзея Томас и Майкл Портер сыграли в любительской лиге:

Томасу 34 года. Последний полноценный сезон в Национальной баскетбольной ассоциации он провёл за «Вашингтон Уизардс» в 2019 году. В прошлом сезоне он сыграл 18 матчей за «Шарлотт Хорнетс». В среднем разыгрывающий набирал восемь очков, делал 1,4 передачи и 1,3 подбора.

Ранее Томас рассказал, как сын поддержал его перед просмотрами у клубов НБА.