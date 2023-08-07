Айзея Томас и Майкл Портер сыграли в любительской лиге. Видео
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Двукратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Айзея Томас принял участие в ежегодном баскетбольном турнире Zeke-End в колледже его родного города Такомы. Вместе с Томасом участие в соревнованиях принял лёгкий форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер-младший. Собранные на турнире средства пойдут на благотворительность.
Айзея Томас и Майкл Портер сыграли в любительской лиге:
Томасу 34 года. Последний полноценный сезон в Национальной баскетбольной ассоциации он провёл за «Вашингтон Уизардс» в 2019 году. В прошлом сезоне он сыграл 18 матчей за «Шарлотт Хорнетс». В среднем разыгрывающий набирал восемь очков, делал 1,4 передачи и 1,3 подбора.
Ранее Томас рассказал, как сын поддержал его перед просмотрами у клубов НБА.
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