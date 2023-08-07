Тайрон Лю: восстановление Кавая Леонарда идёт нужным темпом, он будет готов к сбору

Журналист Джастин Руссо поделился новостями о состоянии здоровья звёздного форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда, который восстанавливается от травмы колена, полученной в серии первого раунда плей-офф минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Финикс Санз».
«Тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю сегодня рассказал о здоровье и статусе Кавая Леонарда во время короткой пресс-конференции: «Восстановление Кавая идёт нужным темпом, он сможет принять участие в тренировочном сборе», — написал Руссо на своей странице в в «Твиттере».
Леонард перешёл в «Клипперс» летом 2019 года. После пары сезонов в Лос-Анджелесе Леонард получил разрыв крестообразных связок, из-за чего пропустил целый сезон-2021/2022. В минувшем сезоне игрок набрал хорошую форму перед плей-офф, но получил травму, из-за которой выбыл до конца серии.
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