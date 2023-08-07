Тайрон Лю: рады, что сохранили Уэстбрука — нам не хватало лидера, и он стал им

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас сообщил, что главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю видит в разыгрывающем Расселле Уэстбруке лидера команды.
«Я разговаривал с Тайроном Лю. Он говорит: «Мы отдали Уэстбруку всё, что у нас было. Мы не хотели отпускать его и очень рады, что удалось сохранить Расселла. Нам не хватало лидера, и он стал им», – приводит слова Аренаса Clutch Points.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Расселл в среднем набирал 15,9 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 7,5 результативной передачи. В сезоне-2021/2022 Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности.
В июле стало известно, что 34-летний баскетболист продлил с клубом контракт до 2025 года.
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