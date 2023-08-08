Зоран Лукич прокомментировал победу сборной России над сборной Ирана

Главный тренер сборной России Зоран Лукич высказался о победе своей команды в товарищеском матче над сборной Ирана. Игра завершилась со счётом 72:59.
«Если смотреть на счёт, то мы одержали победу. Но в сегодняшней игре были спады, например, мы позволяли сопернику догонять нас из-за моментов игры один на один. И я не хотел помогать нашим игрокам — для того чтобы они сами осознали такие моменты, сами через это прошли. Я хотел увидеть их реакцию. Так и растут баскетболисты. Насколько полезным оказался сегодняшний опыт, сейчас говорить рано — это станет понятно во втором матче, после нашего разбора этой игры.
У Ирана сегодня полноценная ротация, команда готовится к Кубку мира, где я желаю им положительного результата. В их составе — один известный, опытный и великий иранский игрок, переживший серьёзную травму. Соперники сегодня показали очень агрессивный баскетбол, к которому многие игроки оказались функционально не готовы», – приводит слова Лукича пресс-служба национальной команды.
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