Баскетбол летом — это то, чего нам не хватает.

Сборная России снова в деле! Команда Зорана Лукича сыграет в Перми с иранцами. LIVE

Сегодня, 7 августа, пройдёт первый товарищеский матч по баскетболу с участием сборных России и Ирана. Встреча состоится в городе Пермь и пройдёт в ДС «Молот». Начало игры — в 17:00 мск. Повторный матч между командами запланирован на 9 августа.

В начале лета команда Зорана Лукича провела два матча с Беларусью. Наши парни играли в Москве и обоснованно считались фаворитами, но довольно неожиданно уступили в первом матче. Второй матч остался уже за сборной России, а у тренерского штаба появилась возможность посмотреть на различные сочетания молодых игроков.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию. В данном материале будут публиковаться интересные факты, актуальные новости в укороченном формате, видео лучших моментов игрового дня, а также примечательные высказывания участников мероприятия.