Сборная России снова в деле! Команда Зорана Лукича сыграет в Перми с иранцами. LIVE

Сегодня, 7 августа, пройдёт первый товарищеский матч по баскетболу с участием сборных России и Ирана. Встреча состоится в городе Пермь и пройдёт в ДС «Молот». Начало игры — в 17:00 мск. Повторный матч между командами запланирован на 9 августа.
В начале лета команда Зорана Лукича провела два матча с Беларусью. Наши парни играли в Москве и обоснованно считались фаворитами, но довольно неожиданно уступили в первом матче. Второй матч остался уже за сборной России, а у тренерского штаба появилась возможность посмотреть на различные сочетания молодых игроков.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию. В данном материале будут публиковаться интересные факты, актуальные новости в укороченном формате, видео лучших моментов игрового дня, а также примечательные высказывания участников мероприятия.
❤️ Тем временем Зоран Лукич находит время для того, чтобы сфотографироваться с юными поклонниками.
Зоран Лукич с юным фанатом
Фото: Соцсети «Пари НН»
Зоран Лукич с юным фанатом
Фото: Соцсети «Пари НН»
🗣 Главный тренер Зоран Лукич — об изменениях в команде в преддверии товарищеских встреч.
Тактика будет примерно такой же. Добавим несколько новых моментов. Состав не поменялся. Появился всего один игрок — Андрей Мартюк. Постараемся скорректировать те моменты, которые у нас были с Беларусью. И вот эти игры с Ираном — возможность посмотреть, насколько быстро мы способны к подобного рода работе над ошибками.
🗣 Комментарии Лукича «Чемпионату»
Главный тренер Зоран Лукич — о появлении тяжёлого форварда «Локомотива-Кубань» Андрея Мартюка в команде.
С появлением Мартюка снизится скорость команды? Нет, никак не должно затормозить нашу скорость. Даже наоборот. Он подвижный игрок, умный, габаритный. То, что нужно нашей команде. Почти половина сборной — игроки МБА, и сейчас я работаю на клуб, с которым «Пари НН» будет соперничать? Да-да, так и есть (улыбается). Но если я могу помочь — я всегда готов. И я рад, что есть такой коллектив, который даёт российским баскетболистам получить игровое время.
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