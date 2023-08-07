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Товарищеский матч по баскетболу, 7 августа 2023 года: Россия — Иран

Сборная России снова в деле! Команда Зорана Лукича сыграет в Перми с иранцами. LIVE
Артемий Берстенев
Подопечные Зорана Лукича сыграют с Ираном
Аудио-версия:
Комментарии
Баскетбол летом — это то, чего нам не хватает.

Сегодня, 7 августа, пройдёт первый товарищеский матч по баскетболу с участием сборных России и Ирана. Встреча состоится в городе Пермь и пройдёт в ДС «Молот». Начало игры — в 17:00 мск. Повторный матч между командами запланирован на 9 августа.

Интервью с Кириленко:
«Этой командой мы были бы на ЧМ». Кириленко – о баскетбольной сборной и матчах с Ираном
Эксклюзив
«Этой командой мы были бы на ЧМ». Кириленко – о баскетбольной сборной и матчах с Ираном

В начале лета команда Зорана Лукича провела два матча с Беларусью. Наши парни играли в Москве и обоснованно считались фаворитами, но довольно неожиданно уступили в первом матче. Второй матч остался уже за сборной России, а у тренерского штаба появилась возможность посмотреть на различные сочетания молодых игроков.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию. В данном материале будут публиковаться интересные факты, актуальные новости в укороченном формате, видео лучших моментов игрового дня, а также примечательные высказывания участников мероприятия.

Анонс к товарищеским матчам:
«Иран заслуживает уважения». Мужская сборная проведёт два матча в Перми
«Иран заслуживает уважения». Мужская сборная проведёт два матча в Перми
🗣 Комментарии Лукича «Чемпионату»
Live Артемий Берстенев

❤️ Тем временем Зоран Лукич находит время для того, чтобы сфотографироваться с юными поклонниками.

Зоран Лукич с юным фанатом

Зоран Лукич с юным фанатом

Фото: Соцсети «Пари НН»

Зоран Лукич с юным фанатом

Зоран Лукич с юным фанатом

Фото: Соцсети «Пари НН»

10:57 Артемий Берстенев

🗣 Главный тренер Зоран Лукич — об изменениях в команде в преддверии товарищеских встреч.

Тактика будет примерно такой же. Добавим несколько новых моментов. Состав не поменялся. Появился всего один игрок — Андрей Мартюк. Постараемся скорректировать те моменты, которые у нас были с Беларусью. И вот эти игры с Ираном — возможность посмотреть, насколько быстро мы способны к подобного рода работе над ошибками.
10:56 Артемий Берстенев

🗣 Комментарии Лукича «Чемпионату»

Главный тренер Зоран Лукич — о появлении тяжёлого форварда «Локомотива-Кубань» Андрея Мартюка в команде.

С появлением Мартюка снизится скорость команды? Нет, никак не должно затормозить нашу скорость. Даже наоборот. Он подвижный игрок, умный, габаритный. То, что нужно нашей команде. Почти половина сборной — игроки МБА, и сейчас я работаю на клуб, с которым «Пари НН» будет соперничать? Да-да, так и есть (улыбается). Но если я могу помочь — я всегда готов. И я рад, что есть такой коллектив, который даёт российским баскетболистам получить игровое время.
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Новости. Баскетбол
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