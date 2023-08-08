Эксперт возразил Ирвингу, заявившему, что Уэстбрук произвёл революцию в баскетболе

Известнейший баскетбольный аналитик Стивен Эй Смит прокомментировал недавние комплиментарные слова разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга в адрес разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Расселла Уэстбрука. Ирвинг похвалил Уэстбрука, отметив его влияние на НБА и заявив, что он произвёл революцию в игре.

«Что же Кайри Ирвинг сказал о Расселле Уэстбруке? Он сказал, что Уэстбрук произвёл революцию в баскетболе. Уэстбрук — самый атлетичный разыгрывающий в истории баскетбола. Справедливости ради, мы не можем оставить без внимания то, что сказал Кайри Ирвинг, и не привести аргументы против. У Расселла нет чемпионского кольца, хотя за время карьеры он играл с выдающимися товарищами по команде. Это нехорошо», — сказал Смит у себя в социальных сетях.

Расселл Уэстбрук забил данк через трёх человек: