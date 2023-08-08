Стали известны составы групп квалификационного турнира Евробаскета-2025

В Мюнхене (Германия) прошла жеребьёвка квалификационного турнира Евробаскета-2025. За право выступить в финальном турнире поспорят национальные команды из 32 стран. Все они были разделены на восемь групп, где сыграют по четыре сборные.

Квалификационный турнир Евробаскета-2025

Группа A: Словения, Украина, Израиль, Португалия

Группа B: Италия, Турция, Венгрия, Исландия

Группа C: Испания, Латвия, Бельгия, Словакия

Группа D: Германия, Черногория, Болгария, Швеция

Группа E: Франция, Хорватия, Босния и Герцеговина, Кипр

Группа F: Греция, Чехия, Нидерланды, Великобритания

Группа G: Сербия, Финляндия, Грузия, Дания

Группа H: Литва, Польша, Эстония, Северная Македония.

Евробаскет-2025 состоится в четырёх странах. Хозяевами турнира станут Латвия, Кипр, Финляндия и Польша. Отборочные матчи будут сыграны в три окна: 19–27 февраля 2024 года, 18–26 ноября 2024 года и 17–25 февраля 2025 года.