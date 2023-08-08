Зоран Лукич: завтра точно будет ротация, ожидаем, что Иран будет играть жёстче
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Главный тренер сборной России Зоран Лукич рассказал о ротации перед вторым товарищеским матчем с командой Ирана, который пройдёт завтра, 9 августа, в Перми.
«В Пермь на матчи со сборной Ирана прилетели 16 игроков, так что завтра точно будет ротация. Минимум четыре новых игрока сыграют. Наша задача посмотреть всех в деле. Ожидаем, что сборная Ирана будет жёстче играть, чем в первой игре.
Вчера начали матч очень неплохо, контролировали игру, а потом были спады. И во время них я дал игрокам возможность самим делать определённые выводы и выходить из этого. Потому что был бы это чемпионат мира, я бы точно брал тайм-ауты», – приводит слова Лукича ТАСС.
Напомним, в первом товарищеском матче сборная России переиграла Иран со счётом 72:59.
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