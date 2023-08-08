Мартюк высказался о том, что стал самым результативным в составе россиян в матче с Ираном

Центровой сборной России Андрей Мартюк прокомментировал своё выступление в победном товарищеском матче с Ираном (72:59). Мартюк стал самым результативным в составе российской команды, набрав 15 очков и девять подборов.
«Как отреагировал на то, что пропустил прошлый матч со сборной Беларуси, а тут сразу стал самым результативным? Эмоционально — очень спокойно. Потому что мы знали, что надо делать. Конечно, много чего не делали из того, что говорил тренер, но приблизительно понимали, как действовать, и от этого преобладало спокойствие. Тем более сразу первая или вторая комбинация были на меня — тренер доверил мне, я уверенно атаковал, и всё. Спасибо за доверие и возможности забить.
Каким был самый запоминающийся момент этой игры? Для меня почему-то это был блок-шот иранского центрового Хадади, когда я бросил из-под кольца. Это мощный игрок, гораздо тяжелее и выше меня, игрок с огромным опытом. В тот момент я чувствовал, что надо было не просто бросать, а действовать сверху.
Насколько сложно было играть против иранцев? Прежде всего против иранцев было тяжело играть, потому что это абсолютно новый неизвестный соперник. Тем более у нас был только скаутинг и мы смотрели не так много видео с ними. Поэтому в начале просто играли свои комбинации и подстраивались под игру соперника, чтобы понять, как действовать против него.
Что изменим к следующей игре? Доработок будет очень много. Вместе с тренером мы проанализируем этот матч. Думаю, много внимания будет уделено бокс-ауту и подбору», — приводит слова Мартюка сайт Российской федерации баскетбола.
Напомним, завтра, 9 августа, сборная России проведёт второй товарищеский матч со сборной Ирана.
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