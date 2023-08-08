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Форвард сборной Ирана Амини: на матче была отличная атмосфера — полный зал, поддержка

Форвард сборной Ирана Амини: на матче была отличная атмосфера — полный зал, поддержка
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18-летний форвард сборной Ирана Мохаммад Амини, с 17 очками ставший самым результативным игроком первого товарищеского матча со сборной России (59:72), отметил отличную атмосферу на трибунах пермского дворца спорта.

«На матче была отличная атмосфера — полный зал, поддержка болельщиков. Игроки получили удовольствие от игры в таком месте. Всё это очень напоминает обстановку в баскетбольном клубе «Монако», где я играю. Так что чувствовал себя хорошо.

Думаю, я мог бы выступить ещё лучше, если бы не сложный график и пропущенная тренировка из-за долгого перелёта — это, конечно, повлияло на то, что происходило в течение игры. Думаю, в следующем матче мы будем играть более стабильно — так, чтобы получилось воплотить все наработки на тренировках», — приводит слова Амини пресс-служба Российской федерации баскетбола.

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