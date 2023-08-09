Остин Ривз назвал величайшего баскетболиста всех времён

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался о своём товарище по команде, звёздном форварде Леброне Джеймсе.
«Он приехал в Лос-Анджелес, когда особого успеха у клуба не было, и через два-три года помог поднять команде баннер, так что почему бы и нет? На мой взгляд, он величайший игрок, всех времён», — сказал Ривз в интервью Sports Illustrated.
Джеймс — двукратный олимпийский чемпион (2008, 2012), четырёхкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовый призёр Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Является самым возрастным игроком в истории НБА, который набирал по 25 очков в десяти матчах подряд. В 37 лет он обошёл Майкла Джордана, которому покорилось это достижение в 34 года.
Леброн тренируется перед началом 21-го сезона в НБА:
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