Экс-игрок «Денвера» вспомнил единственный случай, когда Никола Йокич вышел из себя

Экс-центровой «Денвер Наггетс» Томас Брайант вспомнил, как однажды лидер команды Никола Йокич, обычно сохраняющий спокойствие в непростых ситуациях, проявил эмоции.

«Это был единственный раз за всё время плей-офф, когда он действительно проявил эмоции. Мы ошиблись в розыгрыше, и он сказал: «Мне плевать на счёт. Просто играйте как надо». И мы все подумали: «О, чёрт, ладно. Надо работать». А вообще с ним здорово и чертовски легко играть. У него талант к этой игре», — сказал Брайант в эфире GilsArenaShow.

Напомним, Йокич стал первым игроком в истории НБА, который набрал минимум 2000 очков, сделал 1000 подборов и 500 передач за один сезон.

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