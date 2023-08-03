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Д'Анджело Расселл: Йокич — лучший игрок мира, никто даже близко не стоит

Д'Анджело Расселл: Йокич — лучший игрок мира, никто даже близко не стоит
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл высказал своё мнение об уровне сербского центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича.

«Да, у «Наггетс» играет лучший игрок мира. Не хочу проявить к другим неуважение, но Йокич — лучший баскетболист мира, никто даже близко не стоит», — заявил Расселл на подкасте Патрика Беверли.

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Минувший сезон стал триумфальным для серба. Он смог принести «Денверу» первое чемпионство в истории, будучи безоговорочным лидером команды. Также он стал лидером плей-офф среди всех игроков по количеству очков, подборов и результативных передач.

«Лос-Анджелес» играл против «Наггетс» в финале Западной конференции. «Озёрники» не смогли выиграть ни одной игры у команды из Колорадо, уступив в серии со счётом 0-4.

Хобби Йокича:
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