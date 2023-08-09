Зоран Лукич: самоотдача и «химия» — хорошо, но качеством игры не могу быть доволен

Главный тренер сборной России Зоран Лукич выразил недовольство качеством игры команды, несмотря на две победы над Ираном в товарищеских матчах. Сегодня сборная России переиграла команду Ирана со счётом 71:57.

«Энергия, самоотдача, «химия» внутри коллектива — это было хорошо. Но что касается качества баскетбола, я не могу быть доволен. Не хочу оправдываться, но даже с этими моментами было интересно посмотреть на действия игроков. Из этих матчей можно сделать выводы на будущее», — приводит слова Лукича ТАСС.

Самым результативным игроком второго матча в составе сборной России стал разыгрывающий Александр Щербенёв, который набрал 12 очков, отдал пять результативных передач и совершил три подбора.

Напомним, в первом товарищеском матче сборная России одержала победу над Ираном со счётом 72:59. Обе встречи проходили в Перми.