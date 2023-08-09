Елевич: у сборной России хороший потенциал, все эти отстранения всё равно скоро закончатся

Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич после победы российской национальной команды над Ираном во втором товарищеском матче (71:57) отметил, что у команды Зорана Лукича есть большой потенциал, несмотря на то что сейчас игроки не показывают выдающегося баскетбола.

«Наши ребята в этом матче, конечно, старались, но чего‑то особенного, чего‑то выдающегося я в их игре пока не увидел. И тем не менее это нормальное явление. Та молодёжь, которая сейчас собрана в нашей команде, — это на долгое будущее: на шесть-восемь лет. И это здорово. У нашей сборной очень хороший потенциал. Если мы сейчас наиграем команду, то она потом будет задавать всем тон. Через два‑три года все эти отстранения всё равно закончатся, и мы уже сможем выступать на международной арене. И эти товарищеские матчи, которые мы сейчас проводим, очень полезны.

Ещё, конечно, я бы хотел, чтобы у нас появился хороший центровой. Мартюк? Хороший игрок. Но он всё‑таки больше четвёртый номер. Лично я вижу его на этой позиции. Он прекрасно действует в поле, у него хорошая атака, отличные передачи.

Что касается комплектования состава сборной России, то не надо забывать, что в Испании у нас выступают молодые игроки Егор Дёмин и Павел Савков. Это талантливые ребята. Плюс, конечно, нам надо цементировать команду по ситуации под кольцами. Здесь должны быть баскетболисты, которые дружны с этой игровой зоной. В принципе, тогда у нас должна быть очень неплохая команда», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».