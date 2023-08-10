Тренер сборной Италии эмоционально отреагировал на победу в товарищеской игре с Сербией
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Тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко высказался по поводу победы своей команды в товарищеском матче с национальной командой Сербии (89:88).
«Обе команды играли очень сильно и точно заслуживают самого лучшего.
Это была товарищеская игра, но я очень счастлив, потому что мы сражались с одной из лучших команд мира. Мы довольны, потому что все мои игроки играли с гордостью, им нравится играть с национальной эмблемой, и они любят друг друга. Это самое главное сейчас в баскетболе, где всё более или менее сводится к бизнесу», — приводит слова Поццекко Basket News.
Баскетбольные сборные продолжают подготовку к чемпионату мира — 2023, который пройдёт в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.
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