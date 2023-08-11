Защитник сборной России Юрий Умрихин – о матчах с Ираном: было много ошибок

Российский защитник «Самары» Юрий Умрихин рассказал о тренировочном процессе в летнее время, а также высказался о недавних товарищеских матчах сборной России с национальной командой Ирана. Напомним, россияне выиграли обе встречи (72:59 и 71:57).

«Лето получилось насыщенное. Но больше во второй половине. В мае, июне я долечивал травму и вынужденно отдыхал. Потом начал понемногу втягиваться в тренировочный процесс, индивидуально занимался с тренером. Проверил себя в Летней лиге. И тут поступил вызов в сборную… Так что я успел и отдохнуть, и поработать.

Поэтому я хорошо подготовлен и настроен на активный новый сезон. Уже очень хочется поближе узнать новых игроков, познакомиться и пообщаться с тренером, войти в новый коллектив и начать подготовку к сезону с командой.

Что касается матчей с Ираном, то, конечно, есть удовлетворение, что мы победили. Но было много ошибок. И с моей стороны тоже. Но, как говорится, на ошибках учатся. Думаю, и нам эти игры помогут сделать определённые выводы для дальнейшего развития команды», — приводит слова Умрихина пресс-служба «Самары».