Защитник сборной России Юрий Умрихин – о матчах с Ираном: было много ошибок

Российский защитник «Самары» Юрий Умрихин рассказал о тренировочном процессе в летнее время, а также высказался о недавних товарищеских матчах сборной России с национальной командой Ирана. Напомним, россияне выиграли обе встречи (72:59 и 71:57).
«Лето получилось насыщенное. Но больше во второй половине. В мае, июне я долечивал травму и вынужденно отдыхал. Потом начал понемногу втягиваться в тренировочный процесс, индивидуально занимался с тренером. Проверил себя в Летней лиге. И тут поступил вызов в сборную… Так что я успел и отдохнуть, и поработать.
Поэтому я хорошо подготовлен и настроен на активный новый сезон. Уже очень хочется поближе узнать новых игроков, познакомиться и пообщаться с тренером, войти в новый коллектив и начать подготовку к сезону с командой.
Что касается матчей с Ираном, то, конечно, есть удовлетворение, что мы победили. Но было много ошибок. И с моей стороны тоже. Но, как говорится, на ошибках учатся. Думаю, и нам эти игры помогут сделать определённые выводы для дальнейшего развития команды», — приводит слова Умрихина пресс-служба «Самары».
- 11 августа 2023
-
10:44
-
09:53
-
09:21
-
01:08
-
00:03
-
00:00
- 10 августа 2023
-
23:01
-
22:45
-
21:54
-
21:30
-
20:38
-
19:35
-
19:18
-
18:47
-
18:27
-
17:55
-
17:38
-
16:35
-
15:14
-
14:45
-
14:41
-
13:55
-
13:25
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:35
-
12:20
-
12:00
-
11:48
-
10:48
-
10:13
-
09:45
-
08:45
-
08:31