Гилберт Аренас рассказал, какой клуб НБА первым начал практиковать маленькие пятёрки
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас рассказал, что маленькие пятёрки (small-ball) впервые начал использовать «Чикаго Буллз». При таком стиле габариты и рост игроков отходят на второй план, а во главу угла ставится скорость.
«Маленькие пятёрки начали практиковать в «Чикаго Буллз», хотя многие этого не осознают. К сожалению, у них были крупные маленькие пятёрки. У них были самые крупные маленькие пятёрки, потому что рост их разыгрывающего был 6 футов 4 дюйма», — сказал Аренас в своём подкасте.
Билли Айлиш встретилась с маскотом «Чикаго Буллз»:
Ранее Аренас в очередной раз критически высказался по поводу состава сборной США на предстоящий чемпионат мира по баскетболу.
Аренас — о сборной США:
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