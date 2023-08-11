Гилберт Аренас рассказал, какой клуб НБА первым начал практиковать маленькие пятёрки

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас рассказал, что маленькие пятёрки (small-ball) впервые начал использовать «Чикаго Буллз». При таком стиле габариты и рост игроков отходят на второй план, а во главу угла ставится скорость.

«Маленькие пятёрки начали практиковать в «Чикаго Буллз», хотя многие этого не осознают. К сожалению, у них были крупные маленькие пятёрки. У них были самые крупные маленькие пятёрки, потому что рост их разыгрывающего был 6 футов 4 дюйма», — сказал Аренас в своём подкасте.

Билли Айлиш встретилась с маскотом «Чикаго Буллз»:

Ранее Аренас в очередной раз критически высказался по поводу состава сборной США на предстоящий чемпионат мира по баскетболу.