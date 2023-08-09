Гилберт Аренас раскритиковал состав сборной США перед ЧМ, выделив единственного игрока

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас в очередной раз критически высказался по поводу состава сборной США на предстоящий чемпионат мира по баскетболу.

«Это состав не того уровня, что нам нужен. Я бы его назвал состав-F. Нужно лишь было выбрать 12 лучших. Выделяется только Энтони Эдвардс. Он, пожалуй, входит в группу С», — сказал Аренас в своём подкасте.

Чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).

Эдвардс обвинён в нападении на фаната после инцидента со стулом: