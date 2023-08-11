Эксперт рассказала о планах Джоэла Эмбиида в отношении «Сиксерс»
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Обозреватель ESPN Рамона Шелберн высказалась о звёздном центровом «Филадельфии Сиксерс» Джоэле Эмбииде. Ранее сообщалось, что Эмбиид может запросить обмен в другую команду. Говорилось, что интерес к игроку проявляет «Нью-Йорк Никс».
«Он хочет вернуться в лучшей форме в своей жизни. Это цель, которую он поставил перед собой. В этом году он отдаст «Сиксерс» всё, что у него есть», — сказала Шелберн в эфире ESPN.
В минувшем розыгрыше плей-офф НБА Эмбиид принял участие в девяти матчах, набирая в среднем 23,7 очка, делая 9,8 подбора и 2,8 блок-шота при 43,1% реализации бросков с игры, 17,9% — трёхочковых.
Джоэл Эмбиид и Чет Холмгрен сыграли в двусторонке:
Ранее эксперт Кит Помпи рассказал, почему Эмбиид может запросить обмен из «Филадельфии».
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